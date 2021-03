"Le nuove telecamere ai semafori non sono ancora attive"

ALESSANDRIA - I nuovi T-Red, ovvero le telecamere installate nei pressi di alcuni incroci semaforici in giro per la città per rilevare le infrazioni al Codice della Strada, non sono ancora attivi. Sui social è infatti un susseguirsi di allarmi, ma l'assessore Monica Formaiano spegne il caso: "Si sta ancora ultimando la realizzazione delle strisce e della segnaletica di avviso. Tra qualche giorno, con ogni probabilità, tutto sarà pronto, ma daremo comunicazione ufficiale alla cittadinanza".