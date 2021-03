Livorno - Alessandria, sfida di ex (0-0)

LIVORNO - Seconda tappa del trittico: Longo riporta al centro della difesa Cosenza, al posto di uno dei sei ex della sfida, Di Gennaro, colpito da un grave lutto. Anche a centrocampo due novità: Giorno per Gazzi e Chiarello per Di Quinzio, in attacco è Corazza a fare coppia con Eusepi. Nel Livorno dfebutta Amelia in panchina: sceglie il 3-5-2 e in attacco schiera Bueno (con Mazzarani), alla prima da titolare.

LIVORNO - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

6' Bravo Pisseri ad alzare sulla traversa il tiro cross, da destra, di Pisani



Le formazioni

Livorno (3-5-2): Neri; Marie Sainte, Sosa, Deverlan; Parisi, Bussaglia, Castellano, Gemignani, Evan's; Mazzarani, Bueno. A disp.: Stancampaino, Paci, Buglio, Bobb, Nunziatini, Orace, Dubickas, Caia, Pallecchi, Canessa, Cremonini. All.: Amelia

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Cosenza, Sini; Parodi, Casarini, Giorno, Chiarello, Celia; Eusepi, Corazza. A disp.: Crisanto, Podda, Di Quinzio, Allegrini, Bruccini, Crosta, Poppa, Di Gennaro, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Piedipalumbo e Asti, quarto uomo Arace

Note: Giornata di sole, calda. Terreno in buone condizioni. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Angoli: Recupero: