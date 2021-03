Botteghe storiche, targa e nuovo logo

ALESSANDRIA - Nuovo logo - il galletto, collocato sul tetto del palazzo comunale come rimando alla storia alessandrina del XIII secolo (sottratto ai casalesi dopo una cruenta battaglia durata solo tre giorni nel 1215, è il simbolo della combattività e della tenacia che si riconosce nel quotidiano al commercio alessandrino); i tre quadranti dell’orologio di Palazzo Rosso (della seconda metà del XVIII secolo); il ponte Meier che collega Borgo Rovereto alla Cittadella - e targa celebrativa per le 63 botteghe storiche già presenti nell'apposito Albo del Comune di Alessandria.

L'Albo delle Botteghe storiche del Comune di Alessandria: leggi qui

Il disegno, affidata allo studio grafico ‘Tomaso Serloreti’ di Alessandria, è nato dopo un confronto con alcuni studiosi alessandrini e adesso sarà il marchio che contraddistinguerà i negozi che hanno fatto la storia della nostra città.

“L’istituzione di un Albo delle Botteghe storiche con la definizione puntuale dei criteri per essere inseriti, in forma volontaria, nel nostro albo nasce per tutelare e difendere quelle attività commerciali ed artigiane che hanno un forte radicamento urbano, tali da essere identificate come ben culturale da preservare, alla stregua delle bellezze artistiche e architettoniche di un territorio", sottolinea l'assessore al Commercio e Turismo, Mattia Roggero.