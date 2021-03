Importava per lo spaccio marijuana dalla Spagna: arrestato 22enne di Tortona

TORTONA - Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Tortona, insieme ai colleghi della Compagnia di Alessandria, nell’ambito di preordinati e specifici servizi di controllo dei corrieri espressi operanti nella Provincia circa la possibile consegna di pacchi contenenti stupefacente acquistato sul web, a conclusione degli accertamenti hanno arrestato un 22enne di Tortona per importazione di stupefacente del tipo hashish dalla Spagna e detenzione ai fini di spaccio della medesima sostanza e di marijuana rinvenuta presso la sua abitazione unitamente a un bilancino.

I Carabinieri, dopo avere notato la consegna di un pacco in modo anomalo poiché lasciato fuori dal cancello di un’abitazione e proveniente dalla Spagna, hanno pedinato il soggetto che prima aveva recuperato il pacco, individuando e arrestando il reale destinatario all’atto della ricezione, accertando l’estraneità dell’amico.

All’interno sono stati rinvenuti due involucri contenenti complessivamente circa 200 grammi di hashish e, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati ulteriori 27 grammi circa della medesima sostanza, 4 grammi circa di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico sporchi di sostanza e quindi utilizzati per il taglio e la pesatura. Il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida prevista nella giornata di sabato 6 marzo.