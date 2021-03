Marzo Donna, un calendario ricco di eventi

ALESSANDRIA - Torna Marzo Donna, con un fitto calendario di appuntamenti: «Tanti eventi per mantenere viva l’attenzione sulla figura della donna, soprattutto sul linguaggio e sulle diverse sensibilità come spunto di riflessione proprio sull’essere donna oggi», sottolinea l’assessore alle Pari opportunità, Cinzia Lumiera.

Tutti gli appuntamenti di Marzo Donna 2021: leggi qui

Tra le 'chicche', la dedica a Dina Bellotti, cui è intestato il Giardino Botanico: «Sono felice che un punto fondamentale degli avvenimenti sia in questa struttura - commenta l'assessore Giovanni Barosini - Ci vedremo lunedì 8 marzo, insieme ad Angelo Ranzenigo, per spiegare uno dei gioielli della nostra città, di rara bellezza». Che sarà anche la location estiva per presentare il nuovo percorso del Concorso letterario nazionale promosso dalla Consulta Pari opportunità con il patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale - “Svelare l’Arte Femminile... è contagiante” - con l’obiettivo di valorizzare la figura di questa celebre alessandrina.

Il filo conduttore

Sarà il lavoro il ‘fil rouge’ di tanti appuntamenti: si parlerà di donne imprenditrici e Covid (7 marzo) e dei cambiamenti nel mondo del lavoro con i sindacati (11-13 e 26 marzo). Poi donne e cibo con Coldiretti (10 marzo) e donne e sport con la Uisp (il 19 del mese). Senza dimenticare incontri letterari sul ‘coraggio’ delle donne (11 marzo a Cultura e Sviluppo con Stampa Subalpina), approfondimenti di storia dell’arte (15 e 29 marzo) e di storia e letteratura antica con la figura della donna nell’antica Grecia (17 marzo).

E poi il ricordo di Dante (22 marzo) e le donne e l’arte (il 18), pittura e scultura (22 e 24 marzo) e narrativa (7 aprile).

L’evento cardine di tutta la rassegna sarà quello del 30 marzo all’istituto ‘Volta’ di Alessandria, con una rappresentazione di conversazione e musica di e con Daniela Tusa e Paolo Archetti Maestri per «educare al rispetto»: il titolo è “Ferite da Parola”, il tema la violenza verbale.