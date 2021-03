Alessandria - Albinoleffe: rivincita? (0-0)

ALESSANDRIA - Si chiude il trittico ravvicinato dell'Alessandria contro una avversaria, l'Albinoleffe, organizzata, che non ha Manconi in attacco. Longo riporta Gazzi al centro, Chiarello è preferito a Casarini come mezzala destra e Di Quinzio torna dall'inizio. In attacco c'è la coppia decisiva delle ultime due partite, Eusepi - Arrighini.

ALESSANDRIA - ALBINOLEFFE 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Chiarello, Gazzi, Di Quinzio, Celia; Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Bruccini, Corazza, Casarini, Crosta, Macchioni, Giorno, Poppa, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Tomaselli, Nichetti, Genevier, Piccoli, Gelli; Giorgione, Cori. A disp.: Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Trovato, Gabbianelli, Mondonico, Ravasio, Ghezzi, Petrungaro, Maritato. All.:Zaffaroni

Arbitro: Perri di Roma1

Assistenti: D'AScanio e Minafra di Roma 2, quarto uomo Negrelli di Finale Emilia

Note: Serata fredda, terreno in condizioni accettabili. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Angoli: Recupero: