8 marzo: le donne dell'Anpas e il messaggio di condanna di violenze e abusi

ALESSANDRIA - Tra le volontarie, i volontari, le dipendenti e i dipendenti di tutte le associazioni Anpas, anche le donne della Croce Verde alessandrina. Impegnate nel soccorso e nel sociale, lanciano un messaggio di rispetto, di pari opportunità e di condanna delle violenze e degli abusi sulle donne. Ricordano che in pandemia le donne sono le prime a perdere il lavoro e a rimanere in casa in situazioni di difficoltà. Lavoriamo ogni giorno per cambiare la società in cui viviamo.