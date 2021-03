Travolto da un tronco mentre tagliava la legna

ALBERA LIGURE - Un uomo di 75 anni, Primo Marcenaro, residente ad Albera Ligure, è stato ricoverato all’ospedale di Alessandria in seguito alle gravi lesioni riportate mentre tagliava legna nei boschi sopra la frazione San Nazzaro, nel comune dove è nato, cresciuto e risiede.

Il tronco di un albero che aveva appena tagliato, ha colpito alla gamba il taglialegna procurandogli la frattura del femore. Fortunatamente nel bosco a lavorare con Primo Marcenaro c’era anche il fratello che ha dato l’allarme e fatto scattare i soccorsi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Alessandria con l’elisoccorso e ricoverato in codice rosso. Dopo le cure di emergenza le condizioni dell’uomo di 75 anni si sono rivelate meno gravi di quanto erano apparse al fratello e ai primi soccorritori giunto sul posto con i carabinieri della stazione di Rocchetta Ligure, ha riportato la frattura del femore, dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto in prossimità di cascina Bisio a circa due chilometri da Albera Ligure, paese i cui abitanti si sono preoccupati dell’arrivo dell’elisoccorso e alcuni loro sono accorsi sul posto con l’intenzione di collaborare con l’equipe sanitaria del 118 e con la pattuglia dei carabinieri di Rocchetta Ligure.