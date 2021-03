Addio a Nino Pivotto, commerciante e sportivo

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo del commercio e dello sport di Alessandria e della provincia. Si è spento, improvvisamente, Nino Pivotto, fondatore e titolare di Arco Sport, due punti vendita che si affacciano su piazza Matteotti e corso Lamarmora.

Nino è stato uno sportivo vero: molte discipline praticate e iniziative organizzate, una passione che ha sempre messo nel suo lavoro e il suo negozio è diventato un luogo di incontro di atleti, agonisti e amatori, anche per confrontarsi con Nino e fare tesoro dei suoi suggerimenti. Le associazioni che hanno organizzato eventi in città hanno sempre trovato in Nino, e nella sua famiglia, un sostegno.

Lascia i figli Silvia e Valter, che da anni lo hanno affiancato nell'attività commerciale. "Il nostro papà, un grande uomo, innamorato della vita", il messaggio con cui Silvia saluta Nino sulla pagina facebook.