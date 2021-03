Arredo Frigo Valnegri in campo. Ma dal 27 marzo

ACQUI TERME - Dopo sette rinvii, finalmente Arredo Frigo Valnegri Acqui potrà riprendere il suo cammino nel campionato di serie B1 femminile. Dopo settimane, le giocatrici, positive al covid, si sono tutte negativizzate e in questi giorni stanno completando tutti i test per riprendere la preparazione in palestra, da dove mancano da un mese e mezzo.

Il ritorno agli allenamenti regolari potrà avvenire a inizio della prossima settimana, e per la squadra di Ivano Marenco sarà come un nuovo inizio. Per permettere al gruppo di recuperare, la Lega ha stabilito lo slittamento di altre due gare: la trasferta di domenica a Empoli e la gara casalinga di sabato 20 con Quarrata.

Il nuovo 'debutto' sarà il 27 marzo, al Mombarone, contro Lucca, ultima giornata della prima fase. Poi, nel mese di sosta prima dell'inizio della seconda fase, saranno collocati i sette recuperi: un tour de force per la formazione termale.