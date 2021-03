Castellazzo Soccorso, inaugurata la nuova ambulanza 118

ALESSANDRIA - “Esistono due modi per guardare al domani: c’è chi lo osserva con paura e diffidenza e chi invece pensa che il futuro ci corra incontro con braccia spalancate. Noi di Castellazzo Soccorso abbiamo il dovere di guardare agli anni a venire con positività, perché la sfida più grande, bella ed entusiasmante che ci attende è esattamente lì. Ciascuno deve fare la sua parte: volontari, dipendenti, collaboratori, tutti all’insegna di una regia sensibile, ma sostenibile nei fatti”, spiega Francesco Zanini, Presidente di Castellazzo Soccorso.

Ieri mattina, nella sede della Fondazione Cra è stata presentata la nuova Ambulanza 118 acquistata con il contributo di Castellazzo Soccorso e della stessa Fondazione. Alla manifestazione erano presenti le massime autorità del comune e della provincia, il Presidente e vice Presidente della Fondazione, gli organi di stampa ed anche i Presidenti della Croce Rossa e della Croce Verde.

Conclude Zanini: “Per noi di Castellazzo Soccorso rappresenta un riconoscimento della nostra serietà e capacità operativa che costruiamo giorno per giorno tutti insieme. Tutti hanno fatto i complimenti alla nostra ambulanza, anche sotto il profilo tecnologico. Questo per dire che Castellazzo Soccorso cresce nel silenzio, ma cresce anche nella considerazione generale. Ma, attenzione però a non esaltarci troppo. Dobbiamo tenere i piedi ben saldi a terra e fare il passo lungo come la gamba”.