Rotaract, 'stanza degli abbracci' per la Protezione civile

ALESSANDRIA - I giovani del Rotaract Alessandria hanno consegnato questo pomeriggio una 'stanza degli abbracci' gonfiabile alla Protezione civile di Alessandria. La struttura, già operativa e facilmente trasportabile, sarà a disposizione delle case di riposo del territorio, che possono contattare l'associazione 'Due fiumi' per il supporto.

"L'idea - racconta il presidente del Rotaract, Lorenzo Brezzi - è nata a livello di Distretto 2032, che unisce Piemonte e Liguria. Tanti club si sono perciò uniti per raccogliere la somma necessaria (circa 3.500 euro, ndr) per donare la 'stanza degli abbracci' alla Protezione civile alessandrina".

"Un gesto di cui essere orgogliosi e per il quale ringraziamo i giovani del Rotaract - il commento del presidente dell'associazione 'Due Fiumi', Giorgio Melchionni, e dell'assessore Piervittorio Ciccaglioni - In un momento come questo, con la nostra regione che sta per tornare 'zona rossa', una opportunità del genere può essere preziosa per tante famiglie".