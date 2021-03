Arrestato sul treno spacciatore marocchino

NOVI LIGURE - A Novi Ligure il personale della Polfer ha arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un ventisettenne marocchino, denunciato anche per violazione delle norme sul regolare soggiorno nel Territorio nazionale. Controllato a bordo treno sulla tratta Genova-Torino, l’uomo, privo di documenti e senza fissa dimora, si è mostrato da subito nervoso e non collaborativo. Esteso il controllo al bagaglio al seguito, è stata rinvenuta la sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di 1.809 gr, confezionato in sei panetti. Pertanto lo stupefacente è stato sequestrato e lo straniero è stato associato alla Casa Circondariale di Alessandria.