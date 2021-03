Danno alle tubature, sospesa erogazione acqua tra via Viora e via Raschio

ALESSANDRIA - Questo pomeriggio, per un danno alle tubature causato da lavori effettuati da parte di società terza durante gli scavi di posa in opera della fibra, Amag Reti Idriche è stata costretta a sospendere l’erogazione dell’acqua a diversi condomini nell’area tra via Viora e via Raschio, oltre il sottopasso del Cristo.

Le squadre di pronto intervento stanno lavorando celermente per riparare il guasto, quanto meno in maniera temporanea, e poter ripristinare l’erogazione dell’acqua nel più breve tempo possibile. L’azienda si scusa con l’utenza, pur ribadendo che il disagio è determinato da cause esterne, assolutamente non preventivabili.