Telecamere ai semafori: domenica altre due attivazioni

ALESSANDRIA - Il Comando di Polizia Municipale segnala che, a seguito di regolare collaudo, dalla mezzanotte tra sabato e domenica verranno attivati i rilevatori automatizzati di infrazione posti agli incroci dei semafori di strada Carlo Forlanini/Sp 79 e in corso Carlo Marx/strada Casalcermelli.

Le nuove telecamere ai semafori, come del resto quelle già in funzione in altre parti della città, rileveranno esclusivamente le violazioni per l’attraversamento con semaforo a luce rossa.