Novipiù a Piacenza. Bertram, c’è Bergamo

ALESSANDRIA - 25esima giornata, dodicesima di ritorno della Serie A2, Girone Verde. Una giornata che inizia stasera con l’anticipo Trapani-Verona e si chiude domani con Treviglio- Capo d’Orlando (ore 16.30), Biella-Mantova (ore 17), e Orzinuovi-Udine, Torino-Urania Milano. Sempre alle 18 anche le alessandrine: Novipiù a Piacenza e Bertram in casa con Bergamo.

TORTONA ASPETTA BERGAMO

Bertram aspetta Bergamo per tornare alla vittoria. Leoni che sperano di essere quelli convincenti visti contro Udine e non quelli balbettanti battuti in casa da Mantova. Il vice allenatore Vanni Talpo introduce così la gara: "Contro Bergamo vogliamo riprendere il cammino con la qualità mostrate finora che ci hanno permesso di fare prestazioni di alto livello. Tutti i giocatori si sono fatti trovare pronti”.

Questo invece il punto di vista di Lorenzo D’Ercole. “Nell’ultimo periodo abbiamo affrontato un ciclo duro di partite, patendo anche l’assenza di alcuni giocatori importanti. Ora è importante recuperare le energie e gli infortunati per potere guardare con grande fiducia alle prossime partite che ci attendono”.

Avversario Bergamo (QUI IL ROSTER COMPLETO) della coppia Usa Andrè Jones e Tony Easley e che a dispetto della posizione in classifica è avversario molto pericoloso. Ex della gara Pullazi e Seck in campo Gianluca Petronio Ferencz Bartocci sulle scrivanie. Tortona recupera Tavernelli e Mascolo.

BERTRAM TORTONA – WITHU BERGAMO

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: domenica 21 marzo, 18.00

Arbitri: Rudellat, Yang Yao, Giovannetti

Andata: 78-67

In streaming: diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)

CASALE A PIACENZA

Seconda trasferta consecutiva per la Novipiù JB Monferrato che dopo il successo di Torino gioca a Piacenza, dove affronterà l’Assigeco di coach Stefano Salieri (QUI IL ROSTER COMPLETO). Emiliani, reduci da due sconfitte consecutive (contro Biella e Treviglio), sono settimi ( 12 vinte e 12 perse). Capocannoniere del girone Markis McDuffie, che segna 21.2 punti di media a partita, con il 44% da tre punti. Tra gli italiani occhi puntati sugli ex Casale Matteo Formenti e Luca Cesana.





Piacenza è una squadra complicata che corre a mille all'ora. Dovremo limitare McDuffie e fare poche perse in attacco

Casale al completo e in fiducia crescente dopo i due successi consecutivi. Questo il focus di coach Andrea Valentini. “Affrontiamo la terza partita della settimana e la base per Piacenza è avere le stesse energie mentali e fisiche. Piacenza è una squadra complicata che corre a mille all’ora. Dovremo essere intelligenti e attenti in difesa per limitare uno come McDuffie e le altre bocche da fuoco che hanno. E fare poche palle perse in attacco”.

La classifica della JBM è migliore, ma il tecnico avverte. “La classifica è un’accozzaglia buttata lì molto difficile da interpretare perché ci sono squadre che hanno 4 partite giocate più di noi e Orzinuovi che ne deve recuperare 7. Biella e Piacenza finiranno la loro stagione regolare il 28 marzo, Udine-Trapani si giocherà il 17 aprile… Fino a quanto tutti non avranno giocato le 26 partite sarà difficile dare giudizi“.

ASSIGECO PIACENZA – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 21 marzo, 18.00

Arbitri: Wassermann, Mottola, Marzulli

Andata: 82-76

In streaming: diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)