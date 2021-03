Ozzano piange la scomparsa dello storico macellaio Colombano

OZZANO - La comunità di Ozzano Monferrato è colpita dal lutto per la scomparsa, a causa di un brutto male con il quale combatteva da poche settimane, dello storico macellaio del paese Pierangelo Colombano, classe 1948.

Colombano, che lascia la moglie Fiorella e i cinque figli Flavia (assessore in comune), Camilla, Michela, Carlo ed Edoardo (quest'ultimo stava continuando l'attività di famiglia nella storica macelleria all'ingresso del paese provenendo da Casale) era un personaggio molto noto in paese e non solo. Verso la fine degli anni '90 era stato anche presidente della squadra di calcio del paese, nella quale poi, qualche anno dopo, era tornato a rivestire diversi ruoli dirigenziali.

«Ci lascia un altro pezzo di storia ozzanese, ha fatto tanto, era una persona generosa» spiega il sindaco Davide Fabbri.

Il rosario sarà domenica alle 18 nella chiesa del Lavello. Il funerale si celebra lunedì alle 15 nella parrocchiale di Ozzano Alto.