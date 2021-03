Casale, rimonta e vittoria firmata Franchini e Cintoi

CASALE - Non era mai successo in questa stagione: per la prima volta il Casale conquista due vittorie in fila, dopo il colpo a Bra prima della sosta il 2-1, al 'Palli', sul Borgosesia dell'ex grigio Gerace. Per la prima volta è fuori dalla zona calda e scavalca anche il Derthona, che arriverà a Casale il 1° aprile.

Vittoria in rimonta, grazie a Franchini e Cintoi e ad alcune mosse azzeccate in avvio di secondo tempo.

Nella prima frazione Drago, l’estremo difensore di casa, blocca sicuro sul primo palo dopo il colpo di testa proprio di Gerace al 10'. I nerostellati provano a rispondere con qualche spunto di Coccolo e Mullici, ma le azioni pericolose sono veramente poche.

Al 20' proprio Coccolo ci prova con un bel tiro al volo, alto sopra la porta difesa da Barlocco.

Al 40' passano gli ospiti: dalla trequarti un pallone spiovente nell'area piccola, che Aloia sfrutta, colpo di testa vincente. Nella ripresa alcune sostituzioni efficaci, anche se i padroni di casa faticano ancora, in avvio, ad esprimere gioco.

Dal 10', con i primi cambi effettuati da Buglio, il Casale inizia a conquistare campo: l’ingresso di Franchini e Lewandowski si rivela determinante.

La svolta al 27', angolo di Lewandowski e perfetta incornata di Franchini, che, da solo in area' non sbaglia per il pareggio.

Continua a premere sull’acceleratore il Casale e al 40' l'ennesimo tiro dalla bandierina battuto alla perfezione da Lewanwdoski, trova il piede di capitan Cintoi, per il 2-1. Potrebbe essere anche tris, ma Poesio, pochi istanti dopo, si divora una occasione ghiotta.

Fra i più festeggiati il vice allenatore Germano, di nuovo al suo posto dopo tre mesi e il problema di salute finalmente risolto: da lui la dedica al presidente Lino Gaffeo.

CASALE - BORGOSESIA 2-1

Marcatori: pt 40' Aloia; st 27' Franchini, 40' Cintoi

Casale: Drago, Todisco (st 24’ Poesio), M’hamsi, Raso, Cintoi, Bettoni, Fabbri, Romeo, Colombi (st 21’ Lewandowski ), Coccolo, Mullici (st 8’ Franchini). A disp.: Tarlev, Guida, Nouri, Selmi, Lanza, Cocola.All.: Buglio

Borgosesia: Barlocco, Iannacone, Cortinovis, Confalonieri, Bajic, Gerace, Monteleone, Szafran (st 40’ Corigliano), Perego, Bramante (st 28’ Rivi), Aloia. A disp.: Galli, Menga, Baiardi, Matera, Bernardo, Pettinaroli, Sapone. All.: Rossini

Arbitro: Gresia di Piacenza

Assistenti: Bertozzi di Cesena, Rispoli di Locri