Intensi controlli nel Tortonese: quattro deferiti

TORTONA - Intensa attività dei Carabinieri di Tortona nei giorni scorsi. Durante i controlli sono state deferite in stato di libertà quattro persone.

Una 27enne per tentato furto aggravato di generi alimentari presso un supermercato, bloccata dalle guardie giurate dopo avere occultato confezioni di carne sotto gli abiti.

Una 31enne albanese sprovvista di documenti di identità che, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, per evitare la sanzione amministrativa connessa alla normativa Covid, ha declinato false generalità.

Un 41enne trovato in possesso di un coltello custodito all’interno dell’autovettura.

Un 19enne trovato in possesso di due coltelli e di una dose di hashish all’interno dell’autovettura e segnalato anche alla Prefettura di Alessandria per la violazione in materia di stupefacenti. Gli ultimi tre sono stati inoltre sanzionati per la violazione del divieto di spostamento all’interno di territorio in zona rossa.