Non si ferma all'alt e fugge alla guida dell'auto del fratello

FUBINE - Un 23enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Una sera di metà febbraio, il giovane è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri nel centro abitato di Fubine mentre viaggiava ad alta velocità alla guida di un’autovettura; è iniziato così un inseguimento andato avanti per vari chilometri, finché l’auto è riuscita a dileguarsi nel centro di Quargnento.

I Carabinieri hanno dato vita a un’attenta attività di polizia giudiziaria, analizzando i video delle telecamere cittadine e trovando l’intestatario della targa: il veicolo risultava intestato al fratello del 23enne, estraneo ai fatti. Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, poiché dileguandosi alla guida dell’auto, il 23enne è stato sanzionato per avere guidato a velocità pericolosa nel centro cittadino e per non essersi fermato all’alt.