Infortunio sul lavoro, mano di un operaio schiacciata dal tornio

VIGNOLE BORBERA - Grave infortunio sul lavoro poco fa allo stabilimento italiano della In.Co.Plas a Vignole Borbera dell’azienda specializzata nella fabbricazione di imballaggi in plastica. Durante i lavori di manutenzione del sabato, ad un operaio che stava lavorando al tornio nell’officina meccanica, è rimasta la mano sinistra impigliata tra gli ingranaggi roteanti della macchina e l’arto superiore e stato schiacciato prima che intervenissero le scattassero le protezioni di sicurezza.

I colleghi dell’operaio ferito che erano in fabbrica con lui, hanno immediatamente attivato i soccorsi e sul posto è intervenuto l’elisoccorso con l’equipe sanitaria del 118 che ha trasportato l’operaio ferito all’ospedale ‘Santi Antonio e Biagio’ di Alessandria. Radicato il timore che debba essere sottoposto all’amputazione di tre falangi della mano sinistra.

Nella fabbrica della In.Co.Plas. in via Dante a Vignole Borbera sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Novi Ligure e i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro che hanno iniziato gli approfondimenti per capire le cause che hanno provocato l’infortunio sul lavoro.