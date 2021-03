Alessandria - Lucchese, un solo risultato

ALESSANDRIA - Squadra che vince non si cambia. Unica variazione Macchioni al posto di Sini, che ha concluso in anticipo la stagione. Dunque ancora 3-4-3, con Mustacchio dall'inizio a completare il tridente, sempre con Eusepi e Arrighini. In mezzo la coppia Casarini - Bruccini, che nel derby ha funzionato. Lucchese senza Bianchi, neppure in panchina. In attacco Petrovic e Nannelli, con Panati alle spalle.

ALESSANDRIA - LUCCHESE

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Macchioni, Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Di Quinzio, Gazzi, Corazza, Crosta, Mora, Giorno, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

LUCCHESE (3-4-1-2): Biggeri; Panariello, Benassi, Dumancic; Pellegrini, Sbrissa, Meucci, Lo Curto; Panati; Nannelli, Petrovic. A disp.: Pozzer, Lionetti, Cellamare, Dalla Bernardina, Solcia, Marcheggiani, Forciniti, Maestrelli, Adamoli, De Vito, Durante, Galardi. All.: Lopez

ARBITRO: Nicolini di Brescia

ASSISTENTI: Pellino di Frattamaggiore e Franco di Padova, quarto ufficiale Scarpa di Collegno

NOTE: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Angoli: Recupero: