Ex Framar: domani inizia la trattativa sindacale per i lavoratori Freudenberg

MOMBELLO MONFERRATO - In data odierna, presso la sala consigliare del Comune di Mombello, si sono riuniti i Rappresentanti delle varie realtà comunali della Valcerrina, le Organizzazioni Sindacali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, la Rappresentanza Sindacale Interna e una delegazione di lavoratrici e lavoratori, per discutere ed affrontare nel merito la preoccupante e delicata situazione che si è venuta a creare rispetto alle prospettive industriali e occupazionali della FHP Freudenberg di Mombello Monferrato.

Tutti i soggetti presenti alla riunione, manifestando preoccupazione per il futuro lavorativo di più di 80 persone e la messa in discussione delle prospettive industriali di una realtà lavorativa centrale per importanza occupazionale sul territorio, hanno deciso unitariamente di dare seguito ad una serie di iniziative finalizzate a rafforzare la trattativa sindacale che avrà inizio domani 30 marzo 2021 e a porre la giusta attenzione politica alla vicenda.

Ritenendo necessario e fondamentale coinvolgere tutti i livelli istituzionali, sono già state inviate le richieste di convocazione presso la Prefettura di Alessandria e la Regione Piemonte, iniziative propedeutiche all’apertura in tempi brevi di un tavolo di lavoro in merito all’ex sito produttivo Framar acquisito da Gimi s.p.a. nel 2010 e diventato parte del gruppo Freudenberg nel 2016, multinazionale che detiene anche il marchio Vileda.

Mombello Monferrato, 29/03/2021

Augusto Cavallo Sindaco Mombello Monferrato; Enzo Brusasca Assessore Gabiano; Bruno Poles Sindaco Moncestino; Fabio Olivero Sindaco Odalengo Grande e Presidente Unione Comuni Valcerrina; Paolo Lavagno Sindaco Ponzano Monferrato; Angelo Ferro Sindaco Villadeati; Paolo Monchietto Sindaco Villamiroglio.

Le lavoratrici e i lavoratori della FHP Freudenberg Mombello Monferrato; R.S.U. FHP Freudenberg Mombello Monferrato; FIM CISL- FIOM CGIL- UILM UIL di Alessandria.