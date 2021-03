Flash mob sul Teatro

Sabato 27 marzo per la Giornata mondiale del teatro, il centro culturale Visioni 47 in via Trotti 47 ad Alessandria ha organizzato un flash mob dal titolo Teatro 10. Cinque attori alle ore 10 in punto, per dieci minuti, hanno mostrato cartelli esprimendo con parole scritte cosa significa per loro non potersi esibire Ogni minuto, un nuovo cartello. Il numero dieci ha un significato ben preciso: nel 2010, infatti, il Teatro Comunale di Alessandria chiudeva al pubblico.

"Il teatro mi fa respirare", "Il teatro è storia di tutti", "Il Teatro non è l'edificio": questo il tono di alcuni cartelli.

Hanno partecipato Michele Puleio (attore, Officine Gorilla - Collettivo teatrale), Monica Massone (attrice ed organizzatrice), Elisa Guarraggi (attrice e musicista), Alice Moretti (scuola d'arte drammatica I Pochi) e Bianca Mignone (scuola d'arte drammatica I Pochi)



"In questa giornata simbolica - spiegano Salvatore Coluccio e Roberto Lasagna di Visioni 47 - volevamo esprimere senza parole tanti concetti: il teatro manca, il teatro è vita e senza teatro, e cultura in generale, le città muoiono. Non è stata una protesta, ma di fatto uno spettacolo".