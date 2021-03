Malore fatale a una donna in viale dei Campionissimi

NOVI LIGURE - Una donna ha perso la vita poco fa al centro vaccinale di viale dei Campionissimi a Novi Ligure dove era andata ad accompagnare il marito che era prenotato per la somministrazione.

L’uomo è arrivato nel punto accompagnato dalla moglie e dal figlio. Si sono presentati all’ingresso e, mostrata la convocazione per l’uomo ultra 80enne, hanno proseguito verso l’area per la compilazione dei moduli: nel breve percorso la donna è crollata improvvisamente a terra. Sono immediatamente intervenuti i medici che stavano somministrando le vaccinazioni: hanno cercato in ogni modo di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.