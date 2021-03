Autosped, sei positività. Saltano due gare

CASTELNUOVO SCRIVIA - Sei positività nel gruppo squadra, tra giocatrici e accompagnatori: Autosped non giocherà le prossime due gare di A2, l'incontro di calendario di sabato 3 al PalaCamagna con Sanga Milano e il recupero a Moncalieri, fissato per mercoledì 7 dopo il rinvio del 26, su richiesta delle torinesi.

Sabato scorso era già stato rinviato, precauzionalmente, l'incontro del quarto turno del campionato di serie B di Castelnuovo con Torino Teen Basket: per questa formazione sono previste verifiche di Asl tra oggi e domani per una eventuale ripresa.

Per la A2 il ritorno in campo è legato ai tamponi di controllo che saranno effettuati dopo il 5 aprile: se la situazione si normalizzerà, con la negativizzazione di atlete e dirigenti, l'attività potrà ricominciare, anche se resta ancora in dubbio lo svolgimento regolare della gara esterna con Sarcedo di sabato 10 aprile e il programma della fase finale della stagione regolare imporrrà, per le giraffe, alcuni impegni infrasettimanali.