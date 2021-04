Addio al dottor Mancini, tra i pionieri della lotta all'amianto

NOVARA - Si è spento oggi a Novara, in ospedale, il dottor Angelo Mancini. Il medico, specialista in medicina del lavoro, era stato tra i principali attori della prima ora nella lotta all'amianto del Casalese, in particolare dal punto di vista della bonifica. Aveva ideato protocolli fondamentali soprattutto per la trattazione del polverino.

Mancini, che aveva 68 anni, era stato responsabile dello Spresal ma anche consulente del pool di Guariniello al maxiprocesso Eternit.

Lo ricorda così Bruno Pesce, anima dell'Afeva, l'associazione dei famigliari delle vittime dell'amianto: «Mi spiace molto, sapevo che aveva dei problemi ma proprio non me l'aspettavo. Ho potuto apprezzarlo nel parecchio tempo impiegato insieme, in mille incontri e occasioni, soprattutto (anche se non solo) ovviamente per l'avanzamento della lotta all'amianto. Ci ha messo molto del suo in questa grande e lunga battaglia».