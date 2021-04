Rinvenute dopo 25 anni due tele del Moncalvo rubate a Borgo S. Martino

VALENZA - È raggiante Raffaella Rolfo, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Casale, alla notizia del rinvenimento di due opere di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo. Le due tele, "Annunciazione" e "Madonna del Rosario", erano state rubate nel novembre del 1996 dalla sacrestia della chiesa di Borgo San Martino ma sono state ritrovate nei giorni scorsi a Valenza, in una soffitta.

«Questa mattina mi ha chiamato il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Torino per darmi la bella notizia, sono contentissima - spiega la Rolfo - La prossima settimana il magistrato dovrebbe svincolarle, andrò a vederle con i Carabinieri e con un restauratore, poi verranno trasferite nel nostro deposito in attesa che si svolgano tutte le pratiche burocratiche, per me è la prima volta!».