Il Cristo riparte dalla Promozione. Insieme alla Luese

ALESSANDRIA - La scommessa vinta: in tre mesi il sogno è diventato realtà, il quartiere Cristo avrà di nuovo la sua squadra di calcio. Non solo: ripartirà dalla Promozione, saltando ben tre gradini nella scala del calcio dilettantistico, grazie all'accordo con la Luese. La nuova associazione sportiva si chiamerà, infatti, Luese Calcio Cristo 2020, e avrà anche un settore giovanile.

Anche i colori sociali saranno una somma delle due realtà: rosso e nero come il sodalizio alessandrino che manca da 15 anni dalle scene provinciali e regionali, e bianco e blu dei monferrini. "Non è una fusione", come spiegano i promotori, proprio perché la vecchia Calcio Cristo non esiste più e, quindi, non ha conservato la matricola, ma è una unione resa possibile dal coinvolgimento appassionato e dal contributo di alcuni commercianti del Cristo, anche come sponsor, e dall'impegno e dallo sforzo della dirigenza della Luese.

Dopo l'accordo, ormai perfezionato, si lavora già alla scelta del tecnico, all'ingaggio di alcuni giocatori anche da serie superiori e alla conferma della rosa che aveva iniziato questa stagione interrota dopo pochi turni.

Gli allenamenti in settimana si svolgeranno parte al campo di Lu e parte a Centogrigio, dove la prima squadra disputerà gli incontri casalinghi. "Vogliamo portare il nome del Cristo, la 'città nella città',con i suoi 25 mila abitanti, anche fuori dai confini provinciali. Il settore giovanile permetterà di restituire a centinaia di bambini la possibilità di fare sport e alle loro famiglie di seguirli". La forza della Luese Calcio Cristo 2020 sarà l'unione tra abitanti, tessutro commerciale e società.

"