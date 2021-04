Santa Maria del Tempio piange Gianni Rosolen

SANTA MARIA DEL TEMPIO - La piccola ma unitissima comunità di Santa Maria del Tempio, frazione di Casale, è colpita da un nuovo lutto, l'ennesimo di un periodo in cui molti personaggi storici della borgata sono deceduti.

Ieri pomeriggio è morto Gianni (Giannino) Rosolen, classe 1944, noto nel Casalese come titolare dell'officina meccanica "Gianni&Giorgio".

Grande tifoso del Milan, per anni era stato presidente della squadra calcio del Santa Maria del Tempio e della Polisportiva permettendo alle nuove generazioni di crescere ed imparare, per poi lasciargli le redini. La musica è stata una compagna fidata nella sua vita, come bassista ha calcato diversi palchi accanto a tanti amici, anche suonando bassi “alternativi”, studiati e costruiti appositamente da lui. Si è dedicato anche al coro della chiesa di Santa Maria, di cui era voce ed anima importante.

Uomo devoto, d’animo gentile, sempre disponibile, attento agli altri e alla vita del quartiere, socio storico del Circolo di Santa Maria, amico e sostenitore dell’ Amson a La Madona. La sua prematura scomparsa lascia un doloroso vuoto nella comunità, che da ieri sera si è stretta alla famiglia per condividere il peso di questo sconforto.

La data delle esequie non è ancora stata resa nota.