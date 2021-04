Tris Pro Sesto, Alessandria ko

ALESSANDRIA - Il primo atto del duello tra Alessandria e Pro Sesto se lo aggiudica la formazione lombarda. A Centogrigio il recupero valido per il campionato Primavera è un ko pesante (0-3) per la squadra di Rebuffi, reduce da due successi consecutivi che ne avevano rilanciato le quotazioni per le finali nazionali. Padroni di casa senza Poppa e Podda, impegnati con la prima squadra, e gara condizionata da due episodi nel primo tempo: alla mezzora il rigore nasce da una manovra viziata da fuorigioco di partenza non rilevato. Dal dischetto trasforma Cappadonna, che pochi istanti prima dell'intervallo raddoppia, sugli sviluppi di un angolo.

Una rete che taglia le gambe ai propositi di rimonta dei Grigi. Che vanno ancora sotto al 20' della ripresa: è sempre Cappadonna a finalizzare, su azione nata da un errore a centrocampo. Nel finale Speranza potrebbe accorciare, ma c'è solo l'illusione del gol.

Sabato la squadra di Rebuffi tornerà in campo, ancora a Centogrigio, alle 15, contro il Novara capolista.

ALESSANDRIA: Marchelli, Comoreanu (28'st Patini), Minosse, Speranza Di Carlo (28'st Miglietta), Manfrin (16'st Ghiardelli); Fabbrucci, Suppa, Caposele (16'st Emanuello), Filipi, Virelli (16'st Morando). All.: Rebuffi