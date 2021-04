ALESSANDRIA - La Cna di Alessandria, in simultanea con le altre Cna piemontesi, lancia la sua campagna di sensibilizzazione a livello regionale e locale, che culminerà venerdì 9 aprile in un presidio in Piazza Castello a Torino, nel quale confluiranno da tutti i territori i rappresentanti delle categorie più colpite dagli ultimi provvedimenti anti-covid.

“SiamosicuRIpartiamo” è lo slogan scelto per accompagnare la mobilitazione che terrà banco su web e carta stampata per tutta la settimana.

Due i concetti cardine: sicurezza e ripartenza. “Non chiediamo solo di riaprire. Chiediamo di ripartire - afferma Mauro Ordazzo, presidente della Cna Provinciale di Alessandria - Chiediamo fiducia, perché le imprese rispettano regole e protocolli e il calo dei contagi sul luogo di lavoro registrato negli ultimi mesi lo dimostra”.

“Ai parlamentari piemontesi, al Governo, alla Regione Piemonte, alla Conferenza Stato-Regioni chiediamo di allentare la politica delle restrizioni e di focalizzare l’attenzione su controlli, campagna vaccinale, moratorie bancarie e ristori congrui. Lo chiediamo anche nome delle nostre famiglie e dei nostri dipendenti” aggiunge Stefania Gagliano, direttrice della Cna provinciale di Alessandria.