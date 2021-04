Alessandria, la Rai racconta la rincorsa

ALESSANDRIA - Anche una troupe di Rai3 Piemonte oggi a CentoGrigio per raccontare la rincorsa dell'Alessandria. Alla ripresa degli allenamenti telecamere in campo per una intervista a Moreno Longo sul secondo posto dei Grigi, sulle otto vittorie negli ultimi nove incontri, sulle prospettive.

L'attenzione di tecnici e giocatori è tutta sulla gara di domenica (20.30) con la Pergolettese (tra gli ospiti assente Ghidotti per squalifica), anche se è inevitabile che il pensiero vada anche al recupero di domani pomeriggio tra Olbia e Como, che i lariani affronteranno senza Gabrielloni e Rosseti, squalificati per un turno, su segnalazione della Procura federale (in campo) per "espressione blasfema" pronunciata in panchina. La società ha pubblicato una nota di protesta sugli arbutraggi (ma in questo caso la segnalazione, al giudice sportivo, è arrivata dai componenti della Procura, e non da arbitro né quarto uomo, proprio alla vigilia di un finale di stagione che si annuncia intenso.

I Grigi si tengono fuori dalle polemiche: sanno di avere l'obbligo di vincere sempre, senza fare calcoli.

Il servizio in onda questa sera, alle 19.30, nel Tg di Rai3 Piemonte.

All'allenamento ha assistito anche il presidente Luca Di Masi.