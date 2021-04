Autosped, cinque gare in undici giorni

CASTELNUOVO SCRIVIA - Autosped ripartirà solo il 24 aprile. E giocherà, di fatto, quasi un giorno sì e uno no per completare la stagione, cinque gare da disputare entro il 5 maggio.

Le giraffe sono ferme dall'impegno casalingo con San Martino, il 20 marzo: poi un rinvio chiesto da Moncalieri e, successivamente, alcune positività nel gruppo squadra, che hanno obbligato a continui spostamenti di date. Ora due giocatrici si sono negativizzate e hanno completato le visite di idoneità, altre tre dovrebbero effettuarle nelle prossime ore e riprendere così il lavoro in gruppo.

Il calendario prevede il match interno del 24 contro Alpo (ore 18), martedì 27 trasferta a Moncalieri, sabato 1° maggio al Palacamagna contro Sanga Milano (alle 20), e ancora due confronti esterni, a Mantova il 3 e a Sarcedo il 5. Cinque partite da affrontare, comunque, in emergenza, con pochi allenamenti di squadra e i rischi per la lunga inattività. Classifica alla mano, però, basterà una vittoria per qualificarsi matematicamente ai playoff, anche se prima dello stop Autosped ambiva a una posizione nelle zone alte, per avere il vantaggio del fattore campo nel postseason.