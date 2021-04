Un'altra spaccata in città

ALESSANDRIA - Un'altra spaccata ad Alessandria, dopo i numerosi episodi avvenuti nei giorni scorsi.

Soltanto qualche giorno fa, per esempio, avevamo raccontato del 'colpo' realizzato al bar Punto H e a distanza di poche ore ecco che la lista si allunga ulteriormente.

L'ULTIMA SPACCATA QUALCHE GIORNO FA

Nella tarda serata di venerdì, infatti, nel mirino dei vandali è finito il bar Koela, in spalto Gamondio 25: forse due persone hanno provato a sfondare la porta, servendosi di un vaso, utilizzato come posacenere, che si trova nel dehor del bar. I malintenzionati non sono riusciti a entrare, ma hanno comunque causato gravi danni. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi del caso.