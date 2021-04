Batte il cuore della Nord: "Vincete per noi"

ALESSANDRIA - Non saranno sugli spalti, ma il cuore dei tifosi stasera sarà lì, al Moccagatta. Con un messaggio che suona la carica alla squadra. "Vincete per noi": una scritta gigante sullo striscione a cui hanno lavorato per ore in tanti, la gente della Nord, ma idealmente tutti.

Enorme, sopra la curva, tenuto sollevato da palloncini. E non è finita qui: occhi puntati sulla culla del tifo grigio, dove batte fortissimo il cuore di tutti, perché ci saranno sorprese. Alle 20.30, anche qualche minuto prima, lo spettacolo sarà lì: poi testa, muscoli, passione, tutto sul campo.

E c'è chi si fa sentire a distanza, perché l'amore per l'Alessandria non ha confini: lo racconta la bandiera realizzata da Alessandro Colli, direttamente dall'Inghilterra. Perché "Londra è grigionera".