Centri commerciali chiusi nel weekend? Molinari: "Non ci siamo"

ROMA - E' un caso la 'sparizione' dall'ultimo decreto governativo - come certificato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - della riapertura dei centri commerciali nel fine settimana nelle 'zone gialle'.

“Non ci siamo - commenta non a caso il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, insieme al presidente dei senatori del Carroccio, Massimiliano Romeo - Nella notte è sparita dal Decreto la riapertura dei centri commerciali nei weekend inizialmente prevista a partire dal 15 maggio. Invece di andare avanti e favorire le riaperture, sembra che si stia tornando indietro. Non è questo il modo giusto per far ripartire il Paese e permettere di far tornare a lavorare e vivere gli italiani in sicurezza”.