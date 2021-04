Orsi? Per Salvini sono "i lupi dell'Alessandria"

ALESSANDRIA - Non tutti hanno dimestichezza con la fauna calcistica, gli animali abbinati alle squadre, che sono anche il simbolo identificativo delle tifoserie. Non ne ha molta, evidentemente, Matteo Salvini: il leader della Lega è stato fra i primi a complimentarsi con il Como, insieme al presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, e al sindaco della città lariana. Salvini non ha voluto dimenticare l'Alessandria, dimostrando correttezza e rispetto, ma è caduto in errore. "Onore ai lupi dell'Alessandria, bella squadra che ha lottato fino alla fine", riporta un articolo pubblicato sul sito del 'Corriere di Como'.

Il Moccagatta, però, è da sempre la casa degli Orsi, i lupi stanno in Irpinia, dove c'è sì qualche ex grigio (l'allenatore Braglia e Simone Ciancio), ma hanno la maglia dell'Avellino.