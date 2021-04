Coppa Italia mtb, Pichetto e Moncalvo nella top ten

AGRIGENTO - Due atleti della scuola mtb 'I Cinghiali' di Novi nella selezione regionale del Piemonte, tutti e due nella top ten nella prima prova della Coppa Italia giovanile. Scenario suggestivo, la Valle dei Tempi, ad Agrigento: per Simone Pichetto un debutto subito da protagonista, capace di battagliare fin dai primi metri e di mettersi in evidenza, con un 6° posto che fa di lui uno degli elementi più interessanti e di prospettiva. Negli allievi non si risparmia Pietro Moncalvo, contro avversari agguerriti, e scala posizioni, chiudendo 10°, miglior prestazione personale dopo un avvio di stagione in cui è rimasto un po' nelle retrovie.

Simone e Pietro danno punti alla squadra, composta da sei elementi, e il Piemonte, dopo la tappa di apertura, è terzo, alle spalle di Bolzano e della Lombardia, graduatoria da ritoccare ancora, in meglio, nella seconda prova, a Courmayeur, il 23 maggio. La squadra dei Cinghiali, al completo, nel prossimo weekend gareggerà a Torre Canavese.

Novesi protagonisti anche nel bike trail, disciplina molto spettacolare: Alessandro Licheri è lo specialista, in gara al Bike Park di Lazzate nella prova di Coppa Italia. Qualche problema tecnico lo rallenta poco prima delle ultime zone, ma riesce comunque a chiudere al 9° posto, nonostante una concorrenza agguerrita e qualificata.