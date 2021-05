Oggi in Piemonte più di 30mila persone vaccinate

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con l'Unità di Crisi sull'andamento della campagna vaccinale. Oggi, mercoledì 5 maggio, sono più di 30mila le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19.

Nello specifico, sono 31.044 le persone che hanno ricevuto il siero (dato delle ore 18.30). A 12.503 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 4.928 gli over80, 5.980 i settantenni (di cui 3.685 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 8.073 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.690.903 dosi (di cui 522.375 come seconde), corrispondenti all’89,2% di 1.895.410 finora disponibili per il Piemonte. In queste ore sono in consegna, con un giorno di anticipo sulla data inizialmente prevista, 150.930 dosi di vaccino Pfizer.