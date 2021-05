Keep calm Novipiù. Domani a Latina

CASALE MONFERRATO - Inizia il girone di ritorno per la Novipiù JB Monferrato che domani, con palla a due alle ore 18, è attesa dalla Benacquista Latina, per continuare la sua corsa nel Girone Blu. Un successo per la squadra di coach Andrea Valentini rappresenterebbe un passo molto significativo verso la salvezza.

LATINA E' TEMIBILE

Latina ha lo stesso record della JBM con 4 vittorie e 3 sconfitte. All’andata, si è imposta la Novipiù in una gara tiratissima con il punteggio di 70-69. Miglior realizzatore della squadra di coach Franco Gramenzi (QUI IL ROSTER COMPLETO), in questo Girone Blu è Gabriele Benetti (13.3 punti di media con il 44% da tre punti), seguito dal giovane Aristide Mouaha (13.3 punti con 5.3 rimbalzi di media). I pontini, che anche in questo match non potrà contare sull’ex Casale Aka Fall, nel girone d’andata della Fase ad orologio ha vinto la gara in casa con Orzinuovi e perso le due trasferte al PalaFerraris e a Capo d’Orlando. Ad orchestrare il gioco l'esperto playmaker Marco Passera, mentre sul perimetro spicca la fisicità di Davide Raucci, mentre la guardia Usa è il funzionale Jaren Lewis.

FABRIZI: KEEP CALM…

La posta in palio è tale che sicuramente la cosa più importante sarà mantenere calma e lucidità durante tutti i quaranta minuti

Andrea Fabrizi, assistente della JBM, punta il focus sulla specificità del periodo. “Già da un mese a questa parte stiamo giocando partite fondamentali senza sosta e quindi speriamo di arrivare preparati e nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Affrontiamo di nuovo Latina dopo quattordici giorni e ci aspettiamo una gara simile a quella di andata. La posta in palio è tale che sicuramente la cosa più importante sarà mantenere calma e lucidità durante tutti i quaranta minuti.

BENACQUISTA LATINA-NOVIPIU’ CASALE

Dove: PalaBianchini di Latina.

Quando: Domani, ore 18.

Arbitri: Foti, Puccini e Miniati.

In streaming: in diretta su LNP PASS