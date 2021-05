Nuovo calendario per i playoff? Domani si decide

ALESSANDRIA - Il consiglio di Lega Pro era già stato convocato per domani, per discutere gli interventi contro la decisione di escludere le società di C (e di D) dalla Coppa Italia. Ma il primo punto all'ordine del giorno è il 'caso Virtus Verona': sono saliti a dieci i componenti del gruppo squadra positivi al covid, quattro in più rispetto a sabato, quando, in base alla documentazione dell'Asl Scaligera in cui si parla di "focolaio", era stata rinviata a data da destinarsi la prima partita di playoff, sul campo della Triestina. Ora tutte le attività, nel club veronese, sono ferme: impossibile prevedere la partita prima del 12, quando si deve giocare il secondo turno di girone.

IL PIANO B?

Cosa succederà? La Lega Pro aveva già pronto, e il presidente Ghirelli lo aveva ribadito, un 'piano B' in caso di contagi durante gli spareggi. Fra le ipotesi avanzate anche quella di far slittare il secondo turno a domenica 16, se non addirittura al 20, ma riducendo il numero delle gare, con sfide secche, in casa della meglio piazzata, anche nel primo turno nazionale o, addirttura, pure nel secondo, quello in cui entrerà in gioco l'Alessandria, confermando andata e ritorno solo per semifinali e finale. Il consiglio di Lega potrebbe anche decidere di lasciare immutata la formula (quindi andata e ritorno dalla prima fase nazionale), ma spostando di 7/10 giorni anche il secondo turno di girone. La data ultima per i verdetti è il 30 giugno, perché, a differenza dello scorso anno, non sono previste deroghe.

SALTA IL FATTORE CAMPO

Nella partite disputate non mancano sorprese. Nel girone A salta il fattore campo in due sfide su tre: il Grosseto travolge il Lecco al 'Rigamonti - Ceppi', 1-4, e la Juve U23 passa, nettamente, a Busto, 3-1 sulla Pro Patria. Equilibrio nel terzo confronto, a favore dell'Albinoleffe, 1-0 sul Pontedera.

Nel secondo turno entra in gioco la Pro Vercelli, che affronta la peggio classificata: sarà, dunque, derby, Pro Vercelli - Juve U23. L'altro confronto Albinoleffe - Grosseto.

Nel C avanti Palermo, 2-0 sul Teramo, Juve Stabia 1-1 con la Casertana (promossa per il miglior piazzamento), e Foggia, 3-1 in casa del Catania. Nel prossimo turno il derby che scalda la Puglia, Bari - Foggia e Juve Stabia - Palermo.

Capitolo a parte il B: avanti Cesena, 2-1 sul Mantova, e Matelica, 3-1 sulla Sambenedettese. Nel secondo turno entra in gioco anche la Feralpi Salò, ma senza il risultato di Triestina - Virtus Verona gli abbinamenti non sono possibili.

Si bloccherà solo il B e A e C giocheranno? O stop per tutti e nuove regole? Fra poche ore la decisione