Alessandria al completo: negativi Corazza, Gazzi e Poppa

ALESSANDRIA - Di nuovo al completo: con la sola eccezione di Sini, Moreno Longo ritrova tutto il gruppo. Anche Corazza, Gazzi e Poppa sono stati 'liberati': al termine della quarantena, i tamponi di controllo hanno dato esito negativo.

Ora, come già per i cinque compagni già rientrati, visite di idoneità previste dal protocollo e alcune sedute di allenamenti individuali, ma già dall'inizio della prossima settimana potranno lavorare a tempo pieno con i compagni. Con due settimane a disposizione, prima del debutto nei playoff, per ritrovare la condizione.

Nel test di domenica (ore 15, al Moccagatta) con l'Albese l'allenatore utilizzerà, per uno spezzone, anche Eusepi e Frediani.