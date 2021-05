Casalbagliano e Bergamasco senz'acqua

CASALBAGLIANO - Amag Reti Idriche avvisa i residenti di Casalbagliano e Bergamasco che, per lavori di riparazione alla linea idrica principale in via Vecchia dei Bagliani nel primo caso e in via Roma nel secondo, è sospesa l'erogazione dell'acqua.

"Le nostre squadre di pronto intervento- si legge in una nota - sono sul posto e stanno lavorando celermente per riparare il guasto e poter ripristinare l’erogazione dell’acqua nel più breve tempo possibile".