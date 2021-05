I ministeri tacciono e la crisi Cerutti torna a Vercelli: manifestazione davanti al tribunale

VERCELLI - Il tempo passa e le risposte sulla Cerutti, in particolare dai ministeri, latitano. Per questo Fim, Fiom e Uilm hanno indetto per martedì mattina dalle 9 alle 12 una manifestazione statica davanti al tribunale di Vercelli.

«Abbiamo inviato una richiesta alla procedura fallimentare che ha in mano il destino degli oltre 200 lavoratori, chiedendo che venga attivata la Cassa Integrazione Covid a copertura del periodo Maggio/Giugno oltre ad aver richiesto formalmente l’apertura di un tavolo per poter capire meglio quanto i soggetti interessati hanno messo sul tavolo durante l’asta. Per noi organizzazioni sindacali, in quanto rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori della Cerutti, è necessario avere risposte immediate ed attivare ogni strumento disponibile al fine di evitare che questa situazione diventi un dramma sociale. I Ministeri del Mise e del Lavoro, nonostante tutte le promesse fatte, tacciono è impensabile lasciare 200 famiglie nel limbo, abbiamo bisogno di avere delle risposte e dei piani di salvaguardia per tutti».