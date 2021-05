Novi, giornata di festa per la nuova scuola di volo

NOVI LIGURE - E' stata una giornata di grande festa del volo e dell'aria, con partecipazione di appassionati e tanti studenti interessati alle materie aerospaziali, quella all'aeroporto “Eugenio Mossi” di Novi Ligure per l'inaugurazione della nuova scuola di volo.

E' nata grazie all'industriale Paolo Visentini (grande appassionato), alla sua assistente Stefania Rescigno, a Davide Tosolini (direttore dello scalo e responsabile scuola parà), Giuseppe Cunetta ma soprattutto Giampiero Garbagna, direttore della scuola con oltre 20mila ore di volo, già capo pilota in Minerva e responsabile addestramento Air Italy, comandante di Airbus e Boeing 737 in Alitalia ora in pensione e protagonista, nel 2011, di una pagina di storia nell'aviazione civile italiana, riuscendo a decollare tra le bombe a Tunisi, allo scoppio della 'primavera araba', portando in salvo 121 passeggeri diretti a Malpensa con volo Alitalia, bloccati e malmenati dalla polizia tunisina.



Molti gli aerei schierati sul campo, in prima fila i nuovissimi Cessna della scuola di volo. Divertenti le esibizioni, decolli, atterraggi, battesimi del volo, qualche acrobazia e bassi passaggi. Spettacolo cui si è unito un aspetto rilevante pedagogico e formativo sul tema sempre più ricco di prospettive come aviazione e spazio, propiziato dall'impegno del professor Fernando Robino. In prima linea l'Iis “Ciampini Boccardo” di Novi e l'Itis di Alessandria.



“Spazio alla Conoscenza” già in atto che ha avuto ospite da remoto l'astronauta Nespoli e si arricchisce del “Corso base di cultura aeronautica”, online per sei incontri. Intanto, molti studenti si sono intrattenuti con il comandante Garbagna in un fitto dialogo dopo le lezioni in videoconferenza.