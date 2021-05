Bari dilaga, Pro Vercelli di misura. E la sorpresa Matelica

ALESSANDRIA - Conferme, ma anche sorprese nel secondo turno dei playoff della serie C. Una è, sicuramente, il Matelica, che elimina il Cesena, 3-2 esterno con altalena di reti nel finale e i romagnoli in dieci. Successo esterno del Palermo, che toglie dai giochi la Juve Stabia con reti di Valente e Saraniti. Senza sorprese il derby di Puglia: tris del Bari sul Foggia, 3-1, la prima rete dei galletti è dell’ex grigio Marras. Alla Pro Vercelli il derby piemontese, una rete di Costantino mette fuori la Juventus Under 23. Successo in rimonta per l’Albinoleffe, 2-1 sul Grosseto. Qualificata grazie alla miglior classifica la FeralpiSalo’, 1-1 con la Virtus Verona.

Domani il sorteggio del primo turno nazionale: dentro anche Renate, Sudtirol, Avellino e il Modena miglior quarta.