Hsl sfortunato: il Gozzano passa 2-0

TORTONA - Il Gozzano passa di autorità (2-0) al 'Coppi' e riconquista la testa della classifica: l'Hsl esce senza punti da una gara giocata comunque ad armi pari con una delle squadre più forti del torneo ma proprio come con la Castellanzese sabato il finale è amaro. Al 3' Zerbo scatta sulla destra e prova a mettere palla in mezzo per Spoto ma carica troppo l'effetto e il rimbalzo finisce fra le braccia di Vagge; due minuti dopo sugli sviluppi di una rimessa laterale la palla arriva a Gueye che si gira ma viene murato al momento del tiro. Al quarto d'ora un rinvio errato di Vagge centra il piede sinistro di Zerbo che non riesce però a controllare il pallone, cinque minuti dopo Allegretti con una magia si libera al tiro che viene smorzato da Gjura e finisce placido da Teti. Le squadre cominciano a provarci con tiri da fuori che però non impensieriscono gli estremi difensori avversari, l'arbitro non concede una punizione dal limite né su Kanteh né su Allegretti, il caldo rallenta le azioni e si gioca sugli spunti personali. Pavan salva a centro area un cross rasoterra di Gueye, Teti si supera e devia in angolo una conclusione di esterno destro di Bane: sugli sviluppi Pavan sfonda sulla sinistra e serve palla a Sylla che però alza troppo il tiro. Al 38' Kayode parte in progressione e si scontra con Kanteh in area senza che l'arbitro ravvisi un fallo da rigore, quattro minuti dopo è Lipani che innesca Zerbo ma Vagge lo ipnotizza e respinge la conclusione in angolo.

IL GOZZANO ESCE NEL FINALE



La ripresa parte lenta ma al 7' Manasiev riesce a liberarsi sulla sinistra e mette in mezzo trovando la deviazione in angolo di Bane; sulla battuta di Zerbo arriva a colpire di testa Emiliano ma la palla sorvola la traversa. All'11 una triangolazione con Sylla di Pavan lo mette solo in area ma Gjura riesce a murarlo al momento della conclusione, poi sugli sviluppi dell'azione la palla arriva in buona posizione a Rao che però svirgola il tiro. Sull'altro fronte è Spoto a trovarsi nelle condizioni di battere praticamente un rigore in movimento, ma un attimo di esitazione è sufficiente per concedere a Bane di recuperare e togliergli palla dai piedi. Dopo più di un ora i ritmi e nessuna sostituzione i ritmi restano ancora altissimi con molti capovolgimenti di fronte: Soda inserisce Vono e Piraccini al 20', ma ad andare vicino al gol è l'Hsl con una verticalizzazione di Zerbo per Spoto che spara sull'esterno della rete. Alla mezz'ora il risultato si sblocca: una combinazione in velocità mette Allegretti in condizione di servire Sylla in area e il diagonale rasoterra sul palo lontano della punta si infila alle spalle di un Teti incolpevole. E' proprio il portiere dei tortonesi a evitare la capitolazione chiudendo in angolo una conclusione di Vono, poi Zichella inserisce De Simone per Gualtieri rinforzando l'attacco: al 37' un lancio di Lipani trova la sponda di Zerbo per Spoto che da buona posizione spara sopra la traversa, poi sull'azione successiva è proprio Lipani a provare la conclusione da fuori mancando di poco il bersaglio grosso. Entra anche Varela per un Hsl Derthona superoffensivo negli ultimi cinque minuti, ma non arrivano particolari occasioni per il pareggio al punto che all'inizio del recupero è Teti a salire e colpire due volte a rete su un piazzato di Lipani, poi su un contropiede arriva anche il secondo gol degli ospiti con Kayode servito da Piraccini prima del fischio finale che scatena la festa.

HSL DERTHONA - GOZZANO 0-2

MARCATORI: st 31' Sylla, 49' Kayode

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Brumat (26' st Tordini), Gjura, Emiliano, Gualtieri (34' st De Simone); Lipani, Kanteh (40' st Varela); Zerbo, Gueye, Manasiev; Spoto. A disp. Rosti, Tordini, Magné, Cardore, Andriolo, Akouah, Mingiano. All. Zichella

GOZZANO (3-5-2): Vagge; Bane, Carboni, Pavan; Kayode, Cella, Rao (20' st Piraccini), Carta, Di Giovanni (20' st Vono); Allegretti (44' st Bianconi), Sylla. A disp. Cincilla, Gemelli, Modesti, Confalonieri, Sangiorgio, Mastaj. All. Soda

ARBITRO: Romaniello di Napoli

NOTE Ammoniti Sylla, Carta, Vono. Calci d'angolo 10-4 per il Gozzano. Recupero pt 3'; st 5'.