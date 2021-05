Bertram, primo passo playoff con Ravenna

TORTONA – Playoff 202-2021, quarto di finale. Gara 1. La Bertram ospita Ravenna per il primo atto di una serie al meglio delle cinque (Gara 2 in programma lunedì, sempre a Voghera).

PRIMO: PARTIRE BENE

Ravenna ha chiuso al 14esimo posto della classifica finale, centrando il secondo posto del Girone Giallo. La squadra di coach Massimo Cancellieri (QUI IL ROSTER) è guidata dalla coppia di esterni formata da Daniele Cinciarini (13.2 punti di media) e Matic Rebec (11.5 punti ma anche 4.5 assist a gara). Importante anche il ruolo di Davide Denegri, il ragazzo di Serravalle Scrivia, nato a Tortona e lanciato in A2 da Marco Ramondino nel suo periodo a Casale Monferrato. Il tecnico bianconero mette in guardia sulla pericolosità dei rivali. “Ravenna è una squadra super aggressiva con diversi giocatori di grande talento in attacco come Cinciarini, Denegri, Rebec… Squadra solida con qualità e punti diffusi. Una finta quattordicesima vista la qualità dell’allenatore e del roster. La formula del campionato non gli ha permesso di scalare le posizioni nella seconda fase. Ma il valore di squadra è alto”.

Sul percorso playoff del Derthona il coach la pensa così. “Chi gioca i playoff sogna di vincerli. La mentalità deve essere quella di approcciare una partita alla volta perché il sogno si raggiunge con un percorso che è fatto di passi che vanno fatti tutti nel modo giusto. Il risultato è la somma di quanto saremmo stati bravi a compiere ogni singolo passo”.



Ravenna è una squadra esperta e bene allenata. Noi dovremo essere bravi a imporre il nostro ritmo alla prima partita, per cominciare la serie nel modo migliore

Dopo l’esperienza con Agrigento, torna a cimentarsi nei playoff anche Jalen Cannon, che è stato un pilastro della Bertram in stagione. Questa la valutazione sulla gara del centro Usa. “Ravenna è una squadra esperta e bene allenata. Noi dovremo essere bravi a imporre il nostro ritmo alla prima partita, per cominciare la serie nel modo migliore”.

Note – La Bertram recupererà dall’infortunio il capitano Riccardo Tavernelli. Gestito anche il problema all’adduttore di Jamarr Sanders, mentre più complicato l’impiego di Lorenzo D’Ercole che rischia di saltare la gara.

BERTRAM TORTONA – ORA Sì RAVENNA

Dove: PalaOltrepò, Voghera

Quando: sabato 22 maggio, 20.45

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)