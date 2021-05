Tutelare gli anziani: una battaglia per la dignità

ALESSANDRIA - Le organizzazioni sindacali dei pensionati Cgil Cisl Uil provinciali hanno organizzato per domani una manifestazione davanti al palazzo della Prefettura a partire dalle 10:30 per sostenere l'appello pubblico #tuteliamoglianziani in cui si chiede una riforma organica dei servizi che possa assicurare un'adeguata assistenza a lungo termine per le persone non pienamente autosufficienti.

L'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia ha fatto drammaticamente emergere i limiti attuali del sistema territoriale dei servizi che non è riuscito a evitare la morte di tanti, troppi anziani delle Rsa.

Secondo l'appello, che i sindacati sottoscrivono e rilanciano, è necessario riequilibrare il rapporto tra assistenza residenziale e domiciliare favorendo quest'ultima e investendo in strutture più efficaci e umane. Le due tipologie di assistenza vanno poste in dialogo reciproco e vanno individuati percorsi di assistenza personalizzati che tengano conto delle differenti esigenze delle persone assistite e delle loro famiglie. I sindacati hanno chiesto al Prefetto un incontro per affrontare le importanti questioni sollevate dall'appello #tuteliamoglianziani.